Пять вопросов о ревакцинации: кому нужна повторная прививка от ковида и как ее сделать

Медсестра Марела Оганян готовится провести ревакцинацию от ковида / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев назвал оптимальную частоту ревакцинации. «Вечерка» узнала все нюансы о прохождении процедуры.

Вопрос 1. Как часто нужно прививаться от коронавируса?

— Медицинское сообщество сходится во мнении — лучше делать повторную прививку через полгода. Надо иметь в виду, что могут быть негативные последствия, если не выдержать рекомендованный учеными промежуток. Для наших вакцин, включая «Спутник», это полгода. В целом безопасно ревакцинироваться можно уже через три-четыре месяца, но не раньше, — отмечает вирусолог Виталий Зверев.

Вопрос 2. Какие осложнения может вызвать слишком частая вакцинация?

— Некоторые эксперты отмечают: это может повысить риск возникновения миокардита у мужчин. При этом зарубежные ученые считают, что вероятность такого осложнения крайне мала.

Вопрос 3. Нужно ли пожилым гражданам проходить процедуру ревакцинации как-то по-особенному?

— Пожилым людям для повторной вакцинации лучше выбрать два компонента вакцины «Спутник V», а молодым — «Спутник Лайт», — считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вопрос 4. Нужно ли ревакцинироваться, если титр антител до сих пор высокий?

— В целом ничего страшного в ревакцинации в такой ситуации нет. После прохождения процедуры увеличится количество антител и улучшится их качество, — считает директор Центра глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ Константин Чумаков. — Антитела смогут защитить не только от того штамма, на котором сделана вакцина, но и от всех других вариантов.

Вопрос 5. Обязательно ли делать повторную прививку той же вакциной, что и в первый раз?

— Некоторые ученые советуют чередовать препараты при повторных вакцинациях, чтобы спектр антител был шире. Другие советуют людям с хорошим иммунитетом прививаться вакциной от того же производителя. Так, к примеру, «Спутник Лайт» — это фактически первый компонент «Спутника V», препарат, предназначенный именно для ревакцинации и вакцинации переболевших, — рассказывает Александр Гинцбург.

КСТАТИ

Прививку от коронавируса в Москве сделали уже более шести миллионов человек. Повторную процедуру прошли около миллиона жителей города. По предварительной записи прививку можно сделать в 100 центрах вакцинации, а в 38 точках Москвы работают выездные бригады.