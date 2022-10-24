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Подруга Киркорова объяснила, почем певец не женился после развода с Пугачевой

Егор Провоторов
Общество
Подруга Киркорова объяснила, почем певец не женился после развода с Пугачевой
Фото: Из личного архива

Подруга певца Филиппа Киркорова Мила Романиди объяснила, почему знаменитость не женился ни на ком после развода с Аллой Пугачевой. По словам приятельницы артиста, причиной тому является воля высших сил.

Девушка заметила, что в будущем музыкант станет самым лучшим мужем, поскольку является мечтой каждой женщины на постсоветском пространстве. Однако же, по ее словам, свадьба будет тогда, когда решит всевышний.

— Это же не схема или математическая формула, которую можно просчитать. Любовь — это счастье, которое послано богом. Не мы за бога решаем. Я лично уверена, что бог обязательно пошлет Филиппу большую любовь, — заявила Романиди в интервью mk.ru.

Киркоров был женат лишь один раз — на Алле Пугачевой. Они сыграли свадьбу в 1994 году, однако спустя девять лет пара объявила о разводе.

В начале августа певец Николай Басков рассказал о странном желании Киркорова. Поп-звезда предложил сделать так, чтобы их с Басковым похоронили рядом, чтобы поклонники могли приходить сразу к обоим знаменитостям.

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