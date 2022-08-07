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Басков раскрыл необычное посмертное желание Киркорова

Евгений Белоусов
Общество
Басков раскрыл необычное посмертное желание Киркорова
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Артист Николай Басков, которого связывает многолетняя дружба с певцом Филиппом Киркоровым, рассказал о странном желании поп-короля.

— Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим, — рассказал Басков.

По его словам, Киркорову всегда не нравилось, как хоронят артистов. Их могилы разбросаны по всем кладбищам страны, что весьма неудобно для поклонников.

Поэтому Киркоров решил, что хоронить их с Басковым надо как можно ближе, чтобы поклонникам было легче, рассказал Басков в эфире телеканала «Россия 1».

В июле актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал запретить выступления Киркорова в Крыму из-за номера с танцем на православном кресте.

По его мнению, общественность не желает видеть Киркорова на эстраде. Певцов также назвал Киркорова и его шоу «мерзостью».

В июне общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало отменить концерты поп-короля в Краснодарском крае и развернуть назад его кортеж в Донбасс.

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