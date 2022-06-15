«Ветераны России» потребовали отменить концерты Киркорова и отправить его в Донбасс

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Общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало отменить концерты артиста Филиппа Киркорова в Краснодарском крае и развернуть его кортеж в Донбасс. Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе организации.

— Он ведь сам заявил на форуме, что «время такое, вкладывать надо не в шмотки, не в брильянты, не в тачки, а в новые проекты». Вот пусть для него Донбасс станет новым проектом с посещением госпиталей и поддержкой вооруженных сил, — сказал председатель движения Ильдар Резяпов.

Поведение российского певца, как считает он, является оскорбительным. Резяпов напомнил недавний скандал по поводу выступления Киркорова, во время которого тот ходил по огромному светящемуся кресту.

Кроме того, Киркоров открыто поддерживает покинувшего Россию юмориста Максима Галкина и никак не высказывает одобрение проводимой Россией операции на Украине.

Подобное, считает председатель «Ветеранов России», является поводом для отмены концертов исполнителя. Соответствующую просьбу Резяпов направил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

До этого Киркоров сравнил себя с Мадонной в связи с отменой концертов в городах на Северном Кавказе. Так, в середине 2000-х поп-исполнительница также подверглась гонениям из-за номера в шоу-программе Confessions.

Артист уверен, что в решении организаторов есть отголоски скандала, возникшего из-за его выступления на кресте во время одного из концертов.