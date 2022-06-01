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Киркоров сравнил себя с Мадонной

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Общество
Киркоров сравнил себя с Мадонной
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Известный российский певец Филипп Киркоров расстроился отменой своих концертов в городах на Северном Кавказе. По словам исполнителя, он готовился к выступлениям и хотел увидеться с кавказскими зрителями. Артист уверен, что в этом решении организаторов есть отголоски скандала с выступлением на кресте во время одного из концертов.

Музыкант сравнил себя с Мадонной — поп-исполнительница также подверглась гонениям из-за номера в шоу-программе Confessions в середине 2000-х.

— Ее за такой же крест вообще отлучили от католической церкви, теперь зовут обратно, но она сама уже не хочет, — заметил Киркоров.

Также 55-летний артист считает, что свою роль в отмене выступлений сыграла и его позиция относительно отъезда из России его бывшей жены Аллы Пугачевой и ее нынешнего супруга юмориста Максима Галкина, пишет портал StarHit.

Киркоров подчеркнул, что на протяжении последних 35 лет он своими концертами несет лишь мир, добро и любовь. Он подчеркнул, что вкладывает большие средства в свои проекты и надеется, что публика заметит это посредством качества и красоты его шоу, «ничем не уступающих западным».

Накануне телеведущая Яна Чурикова раскрыла детали конфликта с российским исполнителем Филиппом Киркоровым на Евровидении. Звезда заявила, что она часто ссорится с коллегами из-за желания отстоять свою позицию.

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