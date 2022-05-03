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Шукшина назвала «бесовским шоу» выступление Киркорова на поваленном кресте

Егор Провоторов
Общество
Шукшина назвала «бесовским шоу» выступление Киркорова на поваленном кресте
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Известная актриса и телеведущая Мария Шукшина заметила признаки нарушения российских законов в ходе юбилейного концерта именитого певца Филиппа Киркорова.

Конфликт между актрисой и исполнителем разгорелся после того, как Шукшина опубликовала на своем канале в Telegram пост священника, который возмутился номером артиста с поваленным крестом.

После этого и сама телеведущая прокомментировала эпатажное выступление болгарина с песней «Мария Магдалена», в котором некоторое время артист стоит на религиозном символе.

— Наши русские солдатики воюют, проливают свою кровь, а у многих на груди те самые крестики, которые на сцене попирает самоназванный «король», беснуясь верхом на кресте, — подчеркнула Шукшина.

Артистка удивилась тому, что с подобным «бесовским шоу» Киркоров намеревается гастролировать по России.

Накануне стилист российского певца Арсен Айрапетов рассказал о характере короля поп-музыки. По его словам, Киркоров легко может выйти из себя, особенно, если человек допускает ошибки в работе.

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