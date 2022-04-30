«Даст пенделя»: стилист Киркорова рассказал о требованиях поп-короля

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Стилист российского артиста Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов рассказал о характере короля поп-музыки.

По его словам, артист легко может выйти из себя, особенно, если человек допускает ошибки в работе.

— Реально ли он может жестко ответить? Бывает, да. Но есть за что. Если человек начинает тупить, косячить, то он вспылит и даст пенделя, — рассказал стилист в эфире YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?».

Он добавил, что каждый образ музыканта продуман до мелочей. Поэтому любая ошибка может вызвать у Киркорова гнев.

Так, например, однажды Айрапетов забыл отправить артисту кроссовки в Дубай. Тогда звезда заявил своему подчиненному, что обувь должна прибыть в ОАЭ любым способом на следующий же день.

Для того, чтобы решить проблему, стилисту потребовалось самому прилететь в Эмираты и отдать Киркорову кроссовки.

До этого Киркоров рассказал «Вечерней Москве» о сотрудничестве с певицей Анной Asti. По его словам, болгарская ясновидящая Ванга предсказала артисту, что имена всех главных женщин в его жизни и творчестве будут начинаться и заканчиваться на букву «А».