Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Киркоров рассказал о сотрудничестве с певицей Анной Асти

Дарья Завгородняя
Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Киркоров рассказал о сотрудничестве с певицей Анной Асти
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

29 апреля состоится премьера новой композиции Филиппа Киркорова «Хобби», записанной в дуэте с Анной Асти — участницей недавно распавшейся группы Artik & Asti. Король российской эстрады рассказал «Вечерней Москве» о сотрудничестве с певицей.

— Меня всегда как магнитом притягивали красивые талантливые певицы. Это такая редкость, но мне везло. А потом это судьба, понимаете, — отметил Киркоров.

По его словам, болгарская ясновидящая Ванга предсказала артисту, что имена всех главных женщин в его жизни и творчестве будут начинаться и заканчиваться на букву «А». В пример он привел свою дочь, которую зовут Алла, бывшую супругу Аллу и близкую подругу семьи — Анну Нетребко.

Анна Асти — очередной поворот в судьбе певца, которую вершат женщины с именем на «А». Поэтому он считает, что начать свой юбилей с этой певицей — счастливый знак.

Киркоров добавил, что сотрудничество с Анной он не может назвать работой, так как это абсолютно творческий и красивый процесс, переплетающийся с очень личными эмоциями.

28 апреля Филипп Киркоров рассказал в разговоре с «Вечерней Москвой» об отмене концертов, современной музыке и судьбе.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров Песни
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте