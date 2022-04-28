Киркоров рассказал о сотрудничестве с певицей Анной Асти

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

29 апреля состоится премьера новой композиции Филиппа Киркорова «Хобби», записанной в дуэте с Анной Асти — участницей недавно распавшейся группы Artik & Asti. Король российской эстрады рассказал «Вечерней Москве» о сотрудничестве с певицей.

— Меня всегда как магнитом притягивали красивые талантливые певицы. Это такая редкость, но мне везло. А потом это судьба, понимаете, — отметил Киркоров.

По его словам, болгарская ясновидящая Ванга предсказала артисту, что имена всех главных женщин в его жизни и творчестве будут начинаться и заканчиваться на букву «А». В пример он привел свою дочь, которую зовут Алла, бывшую супругу Аллу и близкую подругу семьи — Анну Нетребко.

Анна Асти — очередной поворот в судьбе певца, которую вершат женщины с именем на «А». Поэтому он считает, что начать свой юбилей с этой певицей — счастливый знак.

Киркоров добавил, что сотрудничество с Анной он не может назвать работой, так как это абсолютно творческий и красивый процесс, переплетающийся с очень личными эмоциями.

28 апреля Филипп Киркоров рассказал в разговоре с «Вечерней Москвой» об отмене концертов, современной музыке и судьбе.