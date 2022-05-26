Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Филиппа задело это персонально»: Чурикова рассказала о конфликте с Киркоровым

Георгий Соланович
Общество
«Филиппа задело это персонально»: Чурикова рассказала о конфликте с Киркоровым
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Телеведущая Яна Чурикова раскрыла детали конфликта с российским исполнителем Филиппом Киркоровым на Евровидении. Звезда заявила, что она часто ссорится с коллегами из-за желания отстоять свою позицию.

По словам Чуриковой, она не боится высказывать свою позицию, даже если слова могут кого-то задеть. Так, Киркоров не согласился с мнением телеведущей по поводу работы жюри на Евровидении. В результате возникшего конфликта отношения между бывшими друзьями пошли на спад.

— Институт жюри поставила под сомнение. На мой взгляд, российское жюри поставило не те баллы артистке из Франции. Я считала, что коллеги могли это заметить. Филиппа задело это персонально. На «Жаре» он подошел и сказал: «Ты не поддержала меня морально. Ты мне больше не подруга». Я недоумевала, — заявила Чурикова на YouTube-шоу «Алена, блин!».

До этого режиссер Никита Михалков раскритиковал Киркорова за поездку на Евровидение, организаторы которого в этом году не допустили Россию до участия в этом конкурсе. Михалков также напомнил, что победившая на музыкальном конкурсе украинская группа Kalush Orchestra выступила с политическим заявлением, что запрещено условиями Евровидения.

ссора Филипп Киркоров звезды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте