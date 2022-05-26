«Филиппа задело это персонально»: Чурикова рассказала о конфликте с Киркоровым

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Телеведущая Яна Чурикова раскрыла детали конфликта с российским исполнителем Филиппом Киркоровым на Евровидении. Звезда заявила, что она часто ссорится с коллегами из-за желания отстоять свою позицию.

По словам Чуриковой, она не боится высказывать свою позицию, даже если слова могут кого-то задеть. Так, Киркоров не согласился с мнением телеведущей по поводу работы жюри на Евровидении. В результате возникшего конфликта отношения между бывшими друзьями пошли на спад.

— Институт жюри поставила под сомнение. На мой взгляд, российское жюри поставило не те баллы артистке из Франции. Я считала, что коллеги могли это заметить. Филиппа задело это персонально. На «Жаре» он подошел и сказал: «Ты не поддержала меня морально. Ты мне больше не подруга». Я недоумевала, — заявила Чурикова на YouTube-шоу «Алена, блин!».

До этого режиссер Никита Михалков раскритиковал Киркорова за поездку на Евровидение, организаторы которого в этом году не допустили Россию до участия в этом конкурсе. Михалков также напомнил, что победившая на музыкальном конкурсе украинская группа Kalush Orchestra выступила с политическим заявлением, что запрещено условиями Евровидения.