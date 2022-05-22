Михалков осудил Киркорова за поездку на Евровидение

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Режиссер Никита Михалков раскритиковал певца Филиппа Киркорова за поездку на Евровидение, организаторы которого в этом году не допустили Россию до участия. В авторской программе «Бесогон» на YouTube-канале он также осудил звезду за неуважение к христианским символам и попытку заступиться за уехавших из страны артистов.

— Господин Киркоров Филипп Бедросович празднует свое 55-летие. Поет песню «Мария Магдалена», топчась на святыне христианской, на кресте. Потом очень страстно защищает убежавших родственников. А после этого господин Киркоров едет как специальный гость в Турин на Евровидение, куда, кстати говоря, нашу страну не пускают, — возмутился Михалков.

Также он напомнил, что победившая на музыкальном конкурсе украинская группа Kalush Orchestra выступила с политическим заявлением, что запрещено условиями Евровидения.

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал поездку Филиппа Киркорова на музыкальный конкурс Евровидение, который прошел в Италии. По его словам, поведение артиста аморально и совсем не красит его как патриота.