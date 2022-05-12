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«Это плевок, аморально»: Соседов прокомментировал поездку Киркорова на Евровидение

Александр Афонин
Общество
«Это плевок, аморально»: Соседов прокомментировал поездку Киркорова на Евровидение
Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал поездку Филиппа Киркорова на музыкальный конкурс Евровидение, который прошел в Италии. По его словам, поведение артиста аморально и совсем не красит его как патриота.

— Сейчас, когда нас грубо отстранили, ехать туда — некрасиво. Аморально. Это говорит о том, что он не патриот, что он не уважает свою страну, которая дала ему все: славу, успех, огромные, несусветные деньги, — сказал он.

Соседов назвал поступок Киркорова недальновидным и расценил его «как плевок» в сторону России и ее граждан.

Однако Филипп Киркоров объяснился перед фанатами. По словам артиста, его пригласили как гостя. Несмотря на то что Россию отстранили от участия, для него это не повод отказываться учиться новому и извлекать что-то полезное из конкурса, передает Пятый канал.

До этого Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не сможет участвовать в Евровидении-2022. Решение, как уточняется, приняли из-за беспокойства вокруг ситуации на Украине.

Филипп Киркоров Сергей Соседов Евровидение
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