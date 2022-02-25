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России запретили принимать участие в «Евровидении» — 2022

Иван Юминов

В мире
России запретили принимать участие в «Евровидении» — 2022
Фото: Instagram / eurovision

Организаторы «Евровидения» заявили, что Россия не сможет принимать участие в конкурсе этого года.

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