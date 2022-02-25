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«Манчестер Юнайтед» объявил о разрыве отношений с «Аэрофлотом»

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
Спорт
«Манчестер Юнайтед» объявил о разрыве отношений с «Аэрофлотом»
Фото: twitter/ManUtd

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заявил, что разрывает спонсорский контракт с авиакомпанией «Аэрофлот».

— В связи с событиями на Украине мы отозвали спонсорские права «Аэрофлота». Мы разделяем озабоченность наших фанатов по всему миру и выражаем сочувствие пострадавшим, — отмечается на сайте клуба.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с событиями на Украине объявил о заморозке активов ВТБ и санкциях против «Аэрофлота». Он подчеркнул, что Лондон также вводит санкции против «Уралвагонзавода», Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура и Промсвязьбанка.

25 февраля сообщалось, что российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Сочи отменен в связи с событиями на Украине. «Формула-1», Международная автомобильная федерация и команды обсудили 24 февраля позицию и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно.

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