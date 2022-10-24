Звезда «Друзей» Мэттью Перри рассказал о романе с Джулией Робертс

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Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри рассказал подробности тайного романа с голливудской актрисой Джулией Робертс.

В середине 1990-х годов артистке предложили сняться в одном из эпизодов ситкома. Звезда «Красотки» согласилась, но только в том случае, если ее героиня будет связана с Чендлером Бингом (его играл Перри). Продюсеры сериала передали просьбу актеру, в ответ он послал цветы Робертс.

На протяжении трех месяцев знаменитости тесно общались по переписке. В своей автобиографии Мэттью Перри заявил, что между ними завязались отношения еще до ее участия в проекте.

Для актера этот роман был тяжелым, поскольку он постоянно думал, что актриса пытается его бросить, пишет Федеральное агентство новостей.

— Я думал, что недостаточно хорош и привлекателен. Вместо того, чтобы столкнуться с неизбежной агонией потери возлюбленной, я расстался с прекрасной и блестящей Джулией Робертс, чтобы она не бросила меня первой, — признался актер в недавнем интервью.

Перри никогда не был женат, однако в возрасте 53 лет артист решил покончить с холостяцкой жизнью. Он пообещал, что будет относиться серьезно к будущим романтическим отношениям.