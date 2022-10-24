КНДР и Южная Корея обменялись выстрелами на морской границе

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Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь на фоне пересечения северокорейским судном северной разделительной линии.

В ответ на это КНДР открыла огонь при помощи реактивной системы залпового огня, сообщает Reuters в понедельник, 24 октября, со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отношения между соседними государствами обострились в октябре на фоне совместных учений Южной Кореи и США вблизи от границы. Одновременно с этим участились ракетные пуски с территории Северной Кореи, полеты авиации близ границ и артиллерийские стрельбы, пишет РИА Новости.

В середине октября министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что Северная Корея уже сумела достичь миниатюризации ядерного заряда, которая необходима для оснащения ядерными боеголовками баллистических ракет. При этом в зоне поражения может находиться японский архипелаг.