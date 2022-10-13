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Минобороны Японии: ракеты КНДР могут достичь японского архипелага

Егор Провоторов
В мире
Минобороны Японии: ракеты КНДР могут достичь японского архипелага
Фото: Pixabay

Министерство обороны Японии предполагает, что Северная Корея уже сумела достичь миниатюризации ядерного заряда, которая необходима для оснащения ядерными боеголовками баллистических ракет. При этом в зоне поражения может находиться японский архипелаг, заявил в ходе парламентских слушаний министр обороны страны Ясукадзу Хамада.

— Мы полагаем, что ими уже был достигнут уровень миниатюризации заряда для боеголовки, которой можно было бы оснастить баллистические ракеты, в зоне поражения которых находится наша страна, — заявил глава оборонного ведомства страны. Его слова приводит РИА Новости.

С 25 сентября КНДР провела семь ракетных пусков, а с начала года — 25. По информации журналистов, примерно в то же время в Северной Корее проходили и учения тактических ядерных подразделений. Эти учения инспектировал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Накануне в Пхеньяне заявили, что КНДР рассматривает пуски баллистических ракет в качестве меры противодействия совместным учениям Соединенных Штатов и Южной Кореи.

В начале сентября КНДР приняла закон, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством. Согласно ему, за КНДР закрепляется право нанесения превентивного ядерного удара по противнику, в случае если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной.

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