Минобороны Японии: ракеты КНДР могут достичь японского архипелага

Фото: Pixabay

Министерство обороны Японии предполагает, что Северная Корея уже сумела достичь миниатюризации ядерного заряда, которая необходима для оснащения ядерными боеголовками баллистических ракет. При этом в зоне поражения может находиться японский архипелаг, заявил в ходе парламентских слушаний министр обороны страны Ясукадзу Хамада.

— Мы полагаем, что ими уже был достигнут уровень миниатюризации заряда для боеголовки, которой можно было бы оснастить баллистические ракеты, в зоне поражения которых находится наша страна, — заявил глава оборонного ведомства страны. Его слова приводит РИА Новости.

С 25 сентября КНДР провела семь ракетных пусков, а с начала года — 25. По информации журналистов, примерно в то же время в Северной Корее проходили и учения тактических ядерных подразделений. Эти учения инспектировал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Накануне в Пхеньяне заявили, что КНДР рассматривает пуски баллистических ракет в качестве меры противодействия совместным учениям Соединенных Штатов и Южной Кореи.

В начале сентября КНДР приняла закон, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством. Согласно ему, за КНДР закрепляется право нанесения превентивного ядерного удара по противнику, в случае если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной.