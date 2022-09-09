Северная Корея провозгласила себя ответственным ядерным государством

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КНДР приняла закон, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.

— Мы завершили историческое дело, полностью юридически закрепив политику ядерных сил, — сказал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Новый закон закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной, а также позволяет наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме в случае нападения, передает ТАСС.

1 августа глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится провести новое ядерное испытание. По его словам, Северная Корея продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и провокации против региона.

В августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что мировое сообщество обязано навсегда отказаться от испытаний ядерных вооружений, ядерное оружие должно кануть в Лету. По его словам, мир достаточно долгое время «удерживается в заложниках» ядерным оружием.