Блинкен: КНДР готовится провести новое ядерное испытание

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Правительство КНДР готовится к проведению нового, седьмого испытания ядерного вооружения. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на конференции стран — участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в понедельник, 1 августа.

— КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и свои провокации против региона. Мы встречаемся сегодня, а Пхеньян готовится провести свое седьмое ядерное испытание, — цитирует Блинкена ТАСС.

В конференции стран — участников ДНЯО принял участие и президент России Владимир Путин. Во время своего выступления он заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не будет победителей. Он добавил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению ядерного оружия.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что конфликт России и Украины в его нынешнем виде не приведет к применению ядерного оружия. Худший сценарий возможен, если начнутся боевые действия между Россией и США.