Путин заявил о недопустимости начала ядерной войны

Фото: Администрация президента РФ

Ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не будет победителей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на конференции стран — участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в понедельник, 1 августа.

— Как государство — участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу договора... В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. И выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества, — сказал глава государства.

Он добавил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению ядерного оружия, передают «Известия».

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что конфликт России и Украины в его нынешнем виде не приведет к применению ядерного оружия. Худший сценарий возможен, если начнутся боевые действия между Россией и США.

По его мнению, нельзя допустить прямого столкновения Соединенных Штатов и России. Триггером для боевых действий между Россией и США может стать эскалация украинского конфликта, подчеркнул Журавлев. Механически это не может произойти, однако ухудшить ситуацию способны события, которые затронули бы страны НАТО.