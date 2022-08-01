Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин заявил о недопустимости начала ядерной войны

Георгий Соланович
В мире
Путин заявил о недопустимости начала ядерной войны
Фото: Администрация президента РФ

Ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не будет победителей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на конференции стран — участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в понедельник, 1 августа.

— Как государство — участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу договора... В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. И выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества, — сказал глава государства.

Он добавил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению ядерного оружия, передают «Известия».

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что конфликт России и Украины в его нынешнем виде не приведет к применению ядерного оружия. Худший сценарий возможен, если начнутся боевые действия между Россией и США.

По его мнению, нельзя допустить прямого столкновения Соединенных Штатов и России. Триггером для боевых действий между Россией и США может стать эскалация украинского конфликта, подчеркнул Журавлев. Механически это не может произойти, однако ухудшить ситуацию способны события, которые затронули бы страны НАТО.

Россия Владимир Путин Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте