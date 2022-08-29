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Генсек ООН: ядерное оружие должно кануть в лету

Егор Провоторов
В мире
Генсек ООН: ядерное оружие должно кануть в лету
Фото: МИД РФ

Мировое сообщество обязано навсегда отказаться от испытаний ядерных вооружений, данный тип оружия должен кануть в лету. Об этом в воскресенье, 28 августа, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

По словам генсека ООН, мир достаточно долгое время «удерживается в заложниках» ядерным оружием. Оно не может гарантировать ни победы, ни безопасности и предназначено только для разрушения, заметил политик, слова которого приводит ТАСС.

— Давайте обеспечим, чтобы испытания ядерного оружия завершились навсегда, и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда, — написал Гутерреш на своей странице в одной из социальных сетей.

29 августа в мире отмечается Международный день действий против ядерных испытаний, утвержденный Генассамблеей ООН 2 декабря 2009 года по инициативе Казахстана. Выбор даты связан с закрытием 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона в этой стране.

В минувшую пятницу, 26 августа, участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли принять итоговый документ.

ООН Антониу Гутерреш Ядерное оружие
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