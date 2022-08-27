Участники конференции ДНЯО не приняли итоговый документ

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Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ. Об этом сообщил председатель конференции Густаво Злаувинен.

— Несмотря на интенсивные консультации конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа, — объявил он, сообщает РИА Новости.

Обзорная конференция ДНЯО — это главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, она проходит раз в пять лет. Задачей мероприятия является провести обзор исполнения ДНЯО за отчетный период и наметить шаги на будущий. Показатель успеха конференции — возможность стран-участников прийти к консенсусу по итоговому документу мероприятия.

На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ тоже не был согласован.

18 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что РФ использует свой ядерный арсенал только в качестве ответной меры.

Профессор, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил «Вечерней Москве», что некоторые страны имеют очень невысокие шансы выжить в случае ядерного удара из-за большой плотности населения. Меньше всего шансов, по словам специалиста, у США.