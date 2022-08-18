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В МИД России назвали условия применения ядерного оружия

Георгий Соланович
В мире
В МИД России назвали условия применения ядерного оружия
Фото: МИД РФ

Россия использует свой ядерный арсенал только в качестве ответной меры. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев в четверг, 18 августа.

— Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо когда само существование государства поставлено под угрозу, — цитируют Нечаева «Известия».

До этого Нечаев заявил, что прямое столкновение России с США и НАТО не входит в интересы Москвы. Тем не менее, подчеркнул он, открытый конфликт РФ и Запада, который «по уши» влез в конфликт на Украине, «вполне реален».

Не Россия, а США, Великобритания и ЕС говорят о возможном понижении порога применения ядерного оружия, но в такой войне победителей нет, заключил он.

Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что у России нет необходимости применять ядерное оружие для достижения целей специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, ядерные силы страны предназначены для сдерживания ядерного нападения.

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