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МИД: Прямое столкновение России с США и НАТО не в интересах Москвы

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МИД: Прямое столкновение России с США и НАТО не в интересах Москвы
Фото: МИД РФ

Прямое столкновение России с Соединенными Штатами и НАТО не входит в интересы Москвы. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев в четверг, 18 августа.

— Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным (не ядерным — прим. «ВМ») вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО на Украине. Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах, — заявил Нечаев.

Тем не менее, подчеркнул дипломат, прямое столкновение России и Запада, который «по уши» влез в конфликт на Украине, «вполне реально».

Нечаев отметил, что не Россия, а Штаты, Великобритания и Евросоюз говорят о возможном понижении порога применения ядерного оружия. Сотрудник дипведомства заключил, что в ядерной войне победителей нет, передает РИА Новости.

В случае гипотетической ядерной войны в мире Аргентина и Австралия лучше всех будут способны справиться с ее последствиями. К подобному выводу пришли научные сотрудники Ратгерского университета в штате Нью-Джерси, США.

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