Названа страна, у которой меньше всего шансов выжить при ядерном ударе

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Некоторые страны имеют крайне невысокие шансы выжить в случае ядерного удара из-за большой плотности населения. Об этом «Вечерней Москве» сообщил профессор, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Меньше всего шансов, по словам специалиста, у Соединенных Штатов.

— У США с их загруженностью восточного и западного побережья шансов меньше всего. Если вы когда-нибудь летели ночью над восточным побережьем от Канады до Флориды, то видели, что это сплошное море огней — как будто все время летите над Москвой, — отметил эксперт.

Он добавил, что такая же ситуация сложилась в Великобритании. По словам Подберезкина, существует много карт, где достаточно определенно указана плотность населения.

— Вы увидите, что самая большая плотность — в германском Руре, на восточном побережье Средиземного моря и побережье США, — пояснил собеседник «ВМ».

При этом сценарий применения ядерного оружия в любом случае будет катастрофическим, уверен специалист.

Также Подберезкин назвал преимущества России в случае гипотетической ядерной войны.