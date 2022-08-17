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Профессор Подберезкин оценил шансы России выжить в ядерной войне

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Профессор Подберезкин оценил шансы России выжить в ядерной войне
Фото: shutterstock

Большие территории и низкая плотность населения — преимущества России в случае гипотетической ядерной войны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Эксперт отметил, что некоторые страны имеют крайне невысокие шансы выжить в случае ядерного удара из-за большой плотности населения.

— У США с их загруженностью восточного и западного побережья шансов меньше всего. Если вы когда-нибудь летели ночью над восточным побережьем от Канады до Флориды, то видели, что это сплошное море огней — как будто все время летите над Москвой. Кстати, такая же ситуация в Великобритании. Есть много карт, где достаточно определенно указана плотность населения. Вы увидите, что самая большая плотность — в германском Руре, на восточном побережье Средиземного моря и побережье США, — пояснил собеседник «ВМ».

В России ситуация иная: здесь найдется с десяток крупных городов-миллионников, а все остальные территории — тайга и тундра, отметил эксперт. Преимущество России — в низкой плотности населения, поэтому незаселенные площади в случае ядерного удара пострадают меньше всего, подчеркнул Подберезкин.

При этом сценарий применения ядерного оружия в любом случае будет катастрофическим, уверен собеседник «ВМ».

Научные сотрудники Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, размещенного на страницах журнала Nature Food, сделали вывод, что в случае гипотетической ядерной войны Аргентина и Австралия лучше всех будут способны справиться с ее последствиями.

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