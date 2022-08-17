Ученые рассказали, жители каких стран будут способны пережить ядерную войну

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В случае гипотетической ядерной войны Аргентина и Австралия лучше всех будут способны справиться с ее последствиями. К подобному выводу пришли научные сотрудники Ратгерского университета в штате Нью-Джерси, США, по итогам исследования, размещенного на страницах журнала Nature Food.

Эксперты смоделировали теоретический сценарий ядерной конфронтации. Согласно их оценке, сброшенные на города атомные бомбы вызовут огненные бури, а атмосфера на планете серьезно загрязнится из-за выбросов частиц горения. Это приведет к климатическим изменениям и сократит запасы пищи на суше и в океанах, пишет РИА Новости.

Так, потребление зерновых культур снизится примерно на 90 процентов спустя три-четыре года после ядерных ударов.

На картах, опубликованных учеными, заметно, что Австралия и Аргентина будут способны сохранить оптимальное потребление пищи даже при максимальном объеме выброса продуктов горения в атмосферу.

У России нет необходимости применять ядерное оружие для достижения целей специальной военной операции по защите Донбасса. С таким заявлением во вторник, 16 августа, выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности.