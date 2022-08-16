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Шойгу заявил, что у РФ нет необходимости применять ядерное оружие на Украине

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Шойгу заявил, что у РФ нет необходимости применять ядерное оружие на Украине
Фото: Минобороны РФ

У России нет необходимости применять ядерное оружие для достижения целей специальной военной операции по защите Донбасса. С таким заявлением во вторник, 16 августа, выступил глава российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности.

— С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей, — заявил министр.

По его словам, ядерные силы страны предназначены для сдерживания ядерного нападения. Шойгу подчеркнул, что использование такого оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, закрепленными в российских руководящих документах, которые открыты для широкого ознакомления, передает ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва приняла решение о проведении специальной военной операции на территории Украины в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Российский лидер напомнил, что главными целями спецоперации стали обеспечение безопасности страны и защита жителей Донбасса.

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