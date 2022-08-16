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Путин заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине в соответствии с уставом ООН

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине в соответствии с уставом ООН
Фото: Администрация президента РФ

Россия приняла решение о проведении специальной военной операции на территории Украины в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил российский президент Владимир Путин во вторник, 16 августа.

— Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, — сказал он.

Российский лидер напомнил, что главными целями спецоперации стали обеспечение безопасности страны и защита жителей Донбасса. По его словам, данные пункты были определены четко и ясно, передает РИА Новости.

До этого директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что в связи с поставками Украине западных дальнобойных систем вооружений географические задачи спецоперации России расширятся. По его словам, Москва не допустит, чтобы на украинской территории находились вооружения, которые представляют прямую угрозу стране.

8 августа заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо прямо заявлять о целях РФ добиваться мира с украинской стороной исключительно на своих условиях. По его словам, спецоперация отличается жесткостью и продуманностью и является ответом на русофобскую политику западной стороны.

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