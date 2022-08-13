МИД РФ предупредил о расширении зоны боевых действий из-за поставок оружия Украине

Фото: МИД РФ

В связи с поставками Украине западных дальнобойных систем вооружений географические задачи спецоперации России расширятся. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в субботу, 13 августа.

— Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко обозначил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше, — подчеркнул он.

По словам Дарчиева, Россия не допустит, чтобы на украинской территории находились вооружения, которые представляют прямую угрозу стране, передает ТАСС.

Также дипломат отметил, что во избежание поражения США должны призвать президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией. Однако в Вашингтоне не желают прислушиваться к аргументам Москвы. Но стоило бы принять во внимание предупреждение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что, поставляя новые оружия украинской армии, США только затягивают конфликт и умножают жертвы.