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В МИД РФ призвали Вашингтон заставить Зеленского вернуться к переговорам

Лейла Алиева
В мире
В МИД РФ призвали Вашингтон заставить Зеленского вернуться к переговорам
Фото: МИД РФ

Во избежание поражения США должны призвать президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в субботу, 13 августа.

— Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров, — подчеркнул он.

По словам дипломата, в Вашингтоне не желают прислушиваться к аргументам Москвы. Однако стоило бы принять во внимание предупреждение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что, поставляя новые оружия украинской армии, США только затягивают конфликт и умножают жертвы, передает ТАСС.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что во время переговоров с российским коллегой предложил встретиться с Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, он убежден, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить с помощью переговорного процесса.

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