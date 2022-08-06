Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Стамбуле

Фото: Администрация президента РФ

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.

По словам Эрдогана, он убежден, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить с помощью переговорного процесса.

— Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир, — цитирует президента Турции РИА Новости.

5 августа в Сочи состоялись переговоры Путина и Эрдогана. Отмечается, что они длились чуть более четырех часов, в ходе встречи главы государств, как уточняется, обсудили широкий круг тем.

Эрдоган перед началом встречи заявил, что в отношениях двух государств предстоит открыть новую страницу. По его словам, речь идет о вопросах сотрудничества в сферах энергетики, экспорта зерна по Черному морю и туризма.

Кроме того, в ходе встречи в Сочи президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились об условиях оплаты поставок российского газа в рублях.