Эрдоган выразил надежду на новую страницу в отношениях с Россией

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что в отношениях двух государств предстоит открыть новую страницу.

— Нам предстоит поставить точку. Верю, что наши переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран, — сказал глава государства.

По его словам, речь идет о вопросах сотрудничества в сферах энергетики, экспорта зерна по Черному морю и туризма. Также турецкий лидер добавил, что переговоры коснутся сирийского вопроса. Он отметил важность борьбы с терроризмом в регионе, передает РИА Новости.

Путин также заявил, что Европа должна поблагодарить Турцию за то, что она продолжает осуществлять бесперебойный транзит российского газа на местный рынок. Российский лидер добавил, что Москва продолжает поставки нефти, газа и угля для турецких потребителей. По его словам, для полного удовлетворения запросов сырье направляется в большом объеме

5 августа Путин и Эрдоган начали проведение переговоров в узком формате в Сочи. Уточняется, что беседа проходит в санатории «Русь».