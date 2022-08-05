Путин посоветовал Европе поблагодарить Турцию за поставки газа из России
Европа должна поблагодарить Турцию за то, что она продолжает осуществлять бесперебойный транзит российского газа на местный рынок. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 5 августа.
— Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турции, но хочу еще раз повторить, и для потребителей в Европе. Так что думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок, — сказал он.
Российский лидер добавил, что Москва продолжает поставки нефти, газа и угля для турецких потребителей. По его словам, для полного удовлетворения запросов сырье направляется в большом объеме, передает РИА Новости.
До этого сообщалось, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали проведение переговоров в узком формате в Сочи. Уточняется, что беседа проходит в санатории «Русь».
2 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе не могут однозначно определить, хватит ли газа в объединении на предстоящую зиму и смогут ли граждане стран союза оплатить его. По его словам, предстоящая зима «обещает быть исключительной».