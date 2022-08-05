Путин посоветовал Европе поблагодарить Турцию за поставки газа из России

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Европа должна поблагодарить Турцию за то, что она продолжает осуществлять бесперебойный транзит российского газа на местный рынок. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 5 августа.

— Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турции, но хочу еще раз повторить, и для потребителей в Европе. Так что думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок, — сказал он.

Российский лидер добавил, что Москва продолжает поставки нефти, газа и угля для турецких потребителей. По его словам, для полного удовлетворения запросов сырье направляется в большом объеме, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали проведение переговоров в узком формате в Сочи. Уточняется, что беседа проходит в санатории «Русь».

2 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе не могут однозначно определить, хватит ли газа в объединении на предстоящую зиму и смогут ли граждане стран союза оплатить его. По его словам, предстоящая зима «обещает быть исключительной».