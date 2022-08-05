Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Сочи

Фото: Администрация президента РФ

Переговоры в Сочи стартовали между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Уточняется, что беседа проходит в санатории «Русь». Для проведения переговоров был выделен Зеленый зал корпуса «Империал».

Ожидается, что в ходе встречи Путин и Эрдоган обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, эффективность вывоза зерна из украинских портов, а также ситуацию в Сирии и на Украине. Кроме того, лидеры детально рассмотрят многоплановое сотрудничество Москвы и Стамбула, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи в сопровождении главы национальной разведки Хакана Фидана. Также турецкого президента сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и другие.

Накануне Путин в рамках оперативного совещания с членами Совета безопасности обсудил встречу с турецким коллегой. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, участники обменялись мнениями на высшем уровне.