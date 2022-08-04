Путин обсудил с членами Совбеза предстоящие переговоры с Эрдоганом

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совета безопасности обсудил предстоящую встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне, — пояснил пресс-секретарь российского лидера, слова которого приводит РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить 5 августа Сочи. Уточняется, что он должен будет провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и «продуктовую сделку».

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предстоящих переговоров в Сочи могут обсудить военно-техническое сотрудничество и выполнение сделки по зерну. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 27 июля.