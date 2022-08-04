Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин обсудил с членами Совбеза предстоящие переговоры с Эрдоганом

Полина Долганова
В мире
Путин обсудил с членами Совбеза предстоящие переговоры с Эрдоганом
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совета безопасности обсудил предстоящую встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне, — пояснил пресс-секретарь российского лидера, слова которого приводит РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить 5 августа Сочи. Уточняется, что он должен будет провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и «продуктовую сделку».

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предстоящих переговоров в Сочи могут обсудить военно-техническое сотрудничество и выполнение сделки по зерну. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 27 июля.

Реджеп Эрдоган Владимир Путин Совет Безопасности РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте