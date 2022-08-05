Эрдоган вылетел в Сочи на встречу с Путиным в сопровождении главы нацразведки

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Президент Турции Тайип Эрдоган направился в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в сопровождении главы национальной разведки Хакана Фидана. Об этом сообщает агентство Anadolu в пятницу, 5 августа.

— Президент Эрдоган обменяется мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, а также двусторонним отношениям между Турцией и Россией в ходе встреч, которые он проведет со своим российским коллегой в рамках однодневной программы, — говорится в сообщении.

Также турецкого лидера сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр финансов и казначейства Нуреддин Небати, министр торговли Мехмет Муш, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, директор по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава оборонной промышленности администрации президента Исмаил Демир, передает РИА Новости.

До этого Эрдоган заявил, что продуктовая сделка поможет преодолеть продовольственный кризис в мире. По его словам, последствия глобального продовольственного кризиса, который достиг опасных масштабов, начнут слабеть в случае успешной реализации плана.