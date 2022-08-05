Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи

Фото: Администрация президента РФ

В Сочи подошли к концу переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Да. Завершились, — сказал он.

Отмечается, что переговоры длились чуть более четырех часов. В ходе встречи Путин и Эрдоган обсудили широкий круг тем.

Кроме того, по итогам беседы не будет проведена пресс-конференция. Это связано с графиком российского и турецкого президентов. Однако, Песков сообщил, что Кремль попросил вице-премьера Александра Новака рассказать об итогах встречи, передает ТАСС.

Переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в Сочи. Они пришли в санатории «Русь». Для проведения встречи был выделен Зеленый зал корпуса «Империал».

В ходе диалога Путин призвал ЕС поблагодарить Турцию за то, что она продолжает осуществлять бесперебойный транзит российского газа на местный рынок. Он добавил, что Москва не планирует останавливать поставки нефти, газа и угля для турецких потребителей.

Реджеп Тайип Эрдоган перед началом встречи со своим российским коллегой заявил, что в отношениях двух государств предстоит открыть новую страницу. По его словам, речь идет о вопросах сотрудничества в сферах энергетики, экспорта зерна по Черному морю и туризма.