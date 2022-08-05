Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи
В Сочи подошли к концу переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Да. Завершились, — сказал он.
Отмечается, что переговоры длились чуть более четырех часов. В ходе встречи Путин и Эрдоган обсудили широкий круг тем.
Кроме того, по итогам беседы не будет проведена пресс-конференция. Это связано с графиком российского и турецкого президентов. Однако, Песков сообщил, что Кремль попросил вице-премьера Александра Новака рассказать об итогах встречи, передает ТАСС.
Переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в Сочи. Они пришли в санатории «Русь». Для проведения встречи был выделен Зеленый зал корпуса «Империал».
В ходе диалога Путин призвал ЕС поблагодарить Турцию за то, что она продолжает осуществлять бесперебойный транзит российского газа на местный рынок. Он добавил, что Москва не планирует останавливать поставки нефти, газа и угля для турецких потребителей.
Реджеп Тайип Эрдоган перед началом встречи со своим российским коллегой заявил, что в отношениях двух государств предстоит открыть новую страницу. По его словам, речь идет о вопросах сотрудничества в сферах энергетики, экспорта зерна по Черному морю и туризма.