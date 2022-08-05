Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок в рублях газа из России

Александр Афонин
Экономика
Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок в рублях газа из России
Фото: Администрация президента РФ

В ходе встречи в Сочи президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились об условиях оплаты поставок российского газа в рублях. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в пятницу, 5 августа.

— Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется — 26 миллиардов кубометров ежегодно, — сказал он.

Вице-премьер добавил, что между странами начнется частичная оплата поставок сырья в рублях. Транзакции в российской валюте будут выполняться лишь на первых этапах и на часть топлива.

Новак отметил, что данное решение говорит о начале нового этапа отношений между Россией и Турцией. По его словам, оно даст новые возможности и станет толчком для развития денежно-финансовых отношений Москвы и Стамбула, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Сочи подошли к концу переговоры Путина и Эрдогана. Отмечается, что они длились чуть более четырех часов, в ходе встречи главы государств, как уточняется, обсудили широкий круг тем.

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Все мнения
О проекте