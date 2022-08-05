Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок в рублях газа из России

Фото: Администрация президента РФ

В ходе встречи в Сочи президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились об условиях оплаты поставок российского газа в рублях. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в пятницу, 5 августа.

— Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется — 26 миллиардов кубометров ежегодно, — сказал он.

Вице-премьер добавил, что между странами начнется частичная оплата поставок сырья в рублях. Транзакции в российской валюте будут выполняться лишь на первых этапах и на часть топлива.

Новак отметил, что данное решение говорит о начале нового этапа отношений между Россией и Турцией. По его словам, оно даст новые возможности и станет толчком для развития денежно-финансовых отношений Москвы и Стамбула, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Сочи подошли к концу переговоры Путина и Эрдогана. Отмечается, что они длились чуть более четырех часов, в ходе встречи главы государств, как уточняется, обсудили широкий круг тем.