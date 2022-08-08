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Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях
Фото: er.ru

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо прямо заявлять о целях РФ добиваться мира с украинской стороной исключительно на своих условиях. Об этом он сказал в понедельник, 8 августа.

— Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие «партнеры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения России, — отметил он.

Зампред Совбеза добавил, что российская спецоперация отличается жесткостью и продуманностью и является ответом на русофобскую политику западной стороны, передает ТАСС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал причину для отказа от переговоров с Россией. Об этом он написал в воскресенье, 7 августа, в своем Telegram-канале. Украинский лидер заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем российских военных.

Недавно в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Марков выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский намерен убедить председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в агрессии Москвы в отношении Киева, однако Пекин не заинтересован в негативных обсуждениях своего основного союзника.

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