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Политолог объяснил желание Зеленского переговорить с Си Цзиньпином

Анастасия Колоскова
Анастасия Харламова

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В мире
Политолог объяснил желание Зеленского переговорить с Си Цзиньпином
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен убедить председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в агрессии Москвы в отношении Киева, однако Пекин не заинтересован в негативных обсуждениях своего основного союзника. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Марков.

Эксперт назвал Зеленского «раскрученной поп-звездой» с гипертрофированными представлениями о собственной личности, который думает, что разговор с ним может заинтересовать Китай. Однако на самом деле все обстоит не так, подчеркнул политолог.

По словам Маркова, хорошо известно, что Зеленский лишь исполняет роль президента по заданию США и Британии и фактически не управляет страной. Стратегические решения по вопросу с Украиной принимают названные страны, которые враждебно настроены к КНР. Эксперт отметил, что по этой причини Китаю бессмысленно о чем-то говорить с Зеленским.

— Более того, он будет убеждать Китай в агрессии России против Украины. А Россия является главным союзником КНР, — убежден политолог.

Марков пояснил, что украинский президент озвучил желание встретиться с Си Цзиньпином, чтобы угодить Соединенным Штатам, которые в настоящее время «активно троллят» китайского лидера. Помимо этого, Зеленский «отрабатывает деньги и ресурсы», выделенные ему Вашингтоном, и «старается понравиться своему начальству», констатировал эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет «напрямую» переговорить с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», почему Си Цзиньпин не согласится на встречу с украинским лидером.

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