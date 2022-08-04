«Роль по заданию США»: зачем Зеленский хочет встретиться с Си Цзиньпином

Фото: Администрация президента РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет «напрямую» переговорить с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», почему Си Цзиньпин не согласится на встречу с украинским лидером.

Политолог Сергей Марков уверен, что президент Китая вежливо откажет Зеленскому во встрече без объяснения причин.

— Китай не пойдет на контакт с Украиной. Он ответит вежливо, но — нет. Это будет звучать примерно так: «Мы, конечно, обязательно готовы поговорить, но потом». То есть никогда, — отметил эксперт.

Политолог объяснил, что цель Зеленского — убедить КНР в агрессии России против Украины. Однако Китаю неинтересны негативные обсуждения его главного союзника.

— Зеленский является политической раскрученной поп-звездой. У него гипертрофированные представления о своей личности. Он возомнил, что может предложить какой-то интересный разговор Китаю. Однако это не так. Все прекрасно знают, что он фактически не является президентом Украины. Это его роль по заданию США и Британии. Во всех стратегических вопросах Украиной управляют эти страны. Они являются врагами КНР. Китаю бесполезно о чем-то говорить с Зеленским. Он не может самостоятельно принимать решения. Более того, он будет убеждать Китай в агрессии России против Украины. А Россия является главным союзником КНР, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Марков рассказал, что Зеленский высказал свое желание организовать встречу с китайским лидером, чтобы угодить США.

— Зеленский это делает, чтобы подыграть США. Они сейчас активно троллят Си Цзиньпина. Кроме того, украинский лидер отрабатывает деньги и ресурсы, которые выделяют ему Соединенные Штаты Америки. Он старается понравиться своему начальству, — подытожил эксперт.

Китаевед, доктор экономических наук Андрей Островский считает, что Си Цзиньпин не будет встречаться с Владимиром Зеленским из-за прошлого негативного опыта сотрудничества Китая и Украины.

— Я думаю, что Китай не пойдет с Украиной на контакт. В свое время между этими странами должна была быть сделка. Китайцы закупили контрольный пакет акций компании «Мотор Сич», которая производит авиационные двигатели в Запорожье. По звонку из Вашингтона эта сделка была заблокирована, после чего Китай свел сотрудничество с Украиной к минимуму. Я уверен, что в данной ситуации Си Цзиньпин не пойдет на какие-то разговоры с Зеленским, — отметил эксперт.

Собеседник «ВМ» заявил, что Зеленский хочет встретиться с Си Цзиньпином, чтобы убедить Китай отказаться от помощи России.

— Зеленский хочет, чтобы Китай не помогал России и перешел на другую сторону. Задача Зеленского — убедить Китай оказывать поддержку Украине, — сказал Островский.