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CNN: Зеленский призвал Китай объединиться с Западом против России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
CNN: Зеленский призвал Китай объединиться с Западом против России
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Китая объединиться и «единым фронтом» выступить против России. Об этом в среду, 3 августа, сообщает телеканал CNN.

Отвечая на вопрос студента о позиции Китая по кризису на Украине, Зеленский сказал, что предпочел бы, чтобы Пекин присоединился к западным странам, которые осудили специальную военную операцию России.

Тем не менее нейтральная позиция КНР, уточнил украинский лидер, устраивает его гораздо больше, чем если бы Китай присоединился к России. Очень важно, подчеркнул Зеленский, чтобы Китай не помогал России, передает Lenta.

Накануне власти Китая объявили морские военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Такое заявление было сделано после того, как самолет, на борту которого находилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэй, столицы Тайваня.

В российском МИД назвали визит Пелоси на Тайвань явной провокацией в духе агрессивной линии на всестороннее сдерживание Китая.

Сама Пелоси считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю. По ее словам, Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво.

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