Китай объявил военные учения в шести районах вокруг Тайваня

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Власти Китая объявили морские военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Об этом сообщило местное издание Global Times во вторник, 2 августа.

— Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье, — передает сообщение РИА Новости.

Заявление о проведении военных учений было сделано после того, как самолет, на борту которого находилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэя, столицы Тайваня.

Военно-воздушные силы США в преддверии визита спикера подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

Китаевед Николай Вавилов заявил «Вечерней Москве», что США и Китай находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.