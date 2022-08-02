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ВВС США подняли в воздух 12 самолетов с базы около Тайваня

Георгий Соланович
В мире
ВВС США подняли в воздух 12 самолетов с базы около Тайваня
Фото: United States Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) США подняли в воздух восемь истребителей F-15 и пять самолетов-заправщиков с базы Кадена на японском острове Окинава. Об этом сообщил телеканал NHK во вторник, 2 августа.

Отмечается, что ВВС США задействовали дополнительные воздушные силы в преддверии ожидаемого визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Расстояние между Тайванем и Окинавой составляет 644 километра, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что самолет, на борту которого может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня. Однако пока достоверно неизвестно, посетит ли политик Тайвань, несмотря на предупреждения со стороны Китая.

Накануне стало известно, что Пелоси приземлится на Тайване 2 августа в 17:30 по московскому времени. Так, по данным местной прессы, она приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе, вечер и ночь проведет в отеле Grand Hyatt, а следующим утром примет участие в законодательном совете Тайваня.

Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.

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