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Самолет с Пелоси на борту приземлился на Тайване

Георгий Соланович
В мире
Самолет с Пелоси на борту приземлился на Тайване
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Самолет, на борту которого находится спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэя, столицы Тайваня. Это следует из данных сервиса Flightradar во вторник, 2 августа.

До этого сообщалось, что самолет с Нэнси Пелоси вошел в воздушное пространство Тайваня.

Военно-воздушные силы США в преддверии ожидаемого визита спикера задействовали дополнительные воздушные силы и подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

В тайваньском аэропорту, в свою очередь, сняли маскировочные чехлы с зенитных пушек. Зенитные орудия установлены рядом со взлетно-посадочной полосой. В состояние готовности также приведены радиолокационные системы аэропорта.

Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.

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