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Самолет с Пелоси на борту вошел в воздушное пространство Тайваня

Евгений Белоусов
В мире
Самолет с Пелоси на борту вошел в воздушное пространство Тайваня
Фото: shutterstock

Самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня. Это следует из данных сервиса Flightradar во вторник, 2 августа.

Отмечается, что борт пока еще не приступил к снижению, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Пелоси приземлится на Тайване 2 августа в 17:30 по московскому времени. Так, по данным местной прессы, Пелоси приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе, вечер и ночь проведет в отеле Grand Hyatt, а следующим утром примет участие в законодательном совете Тайваня.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что США переходят все рамки дозволенного по тайваньскому вопросу, поэтому Китай не оставит сепаратистам и их иностранным пособникам ни одного шанса на независимость Тайваня.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также обвинила Вашингтон в дестабилизации мира и провоцировании конфликтов.

Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.

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