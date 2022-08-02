Тайваньский аэропорт снял чехлы с зенитных пушек в ожидании Пелоси

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Тайваньский аэропорт Суншань, где ожидается прибытие спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, снял маскировочные чехлы с зенитных пушек.

Уточняется, что орудия установлены рядом со взлетно-посадочной полосой. В состояние готовности также приведены радиолокационные системы аэропорта.

Зенитные установки используются для борьбы с беспилотниками или барражирующими боеприпасами, передает ТАСС со ссылкой на тайбэйскую газету Ziyu Shibao.

До этого сообщалось, что самолет, на борту которого, возможно, находится Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня.

Накануне стало известно, что Пелоси приземлится на Тайване 2 августа в 17:30 по московскому времени. Так, по данным местной прессы, Пелоси приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе, вечер и ночь проведет в отеле Grand Hyatt, а следующим утром примет участие в законодательном совете Тайваня.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что США переходят все рамки дозволенного по тайваньскому вопросу, поэтому Китай не оставит сепаратистам и их иностранным пособникам ни одного шанса на независимость Тайваня.

Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.