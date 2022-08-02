Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США

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Прибывшая на Тайвань спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю.

— Наш визит являет собой пример одной из нескольких поездок делегаций конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, базирующейся на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместных коммюнике США и Китая, а также Шести заверениях, — сказала политик.

Пелоси также подчеркнула, что Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво. По словам спикера, ее визит — свидетельство поддержки динамично развивающейся тайваньской демократии со стороны США, передает РИА Новости.

2 августа самолет, на борту которого находилась Пелоси, приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэя, столицы Тайваня.

Военно-воздушные силы США в преддверии визита спикера подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

Китаевед Николай Вавилов заявил «Вечерней Москве», что США и Китай находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.