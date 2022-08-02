Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США
Прибывшая на Тайвань спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю.
— Наш визит являет собой пример одной из нескольких поездок делегаций конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, базирующейся на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместных коммюнике США и Китая, а также Шести заверениях, — сказала политик.
Пелоси также подчеркнула, что Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво. По словам спикера, ее визит — свидетельство поддержки динамично развивающейся тайваньской демократии со стороны США, передает РИА Новости.
2 августа самолет, на борту которого находилась Пелоси, приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэя, столицы Тайваня.
Военно-воздушные силы США в преддверии визита спикера подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.
Китаевед Николай Вавилов заявил «Вечерней Москве», что США и Китай находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.