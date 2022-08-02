МИД России отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

Фото: МИД РФ

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является явной провокацией в духе агрессивной линии на всестороннее сдерживание Китая. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России во вторник, 2 августа.

— Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что позиция Москвы заключается в том, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — сугубо внутреннее дело Пекина. Россия продолжает придерживаться политики «одного Китая» и утверждать, что Тайвань является неотъемлемой частью страны, отмечается на сайте МИД.

2 августа самолет, на борту которого находилась Пелоси, приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэя, столицы Тайваня.

Военно-воздушные силы США в преддверии визита спикера подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

Сама спикер Палаты представителей заявила, что ее визит никак не противоречит политике США по отношению к КНР.

Китаевед Николай Вавилов заявил «Вечерней Москве», что США и Китай находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.