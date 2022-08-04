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Зеленский заявил о желании обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил о желании обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет «напрямую» переговорить с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.

— Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад, — заявил он китайскому изданию South China Morning Post.

Украинский лидер отметил, что после начала российской военной спецоперации со стороны Киева «не было никаких разговоров с Китаем». По его мнению, это было бы полезно.

3 августа Зеленский призвал Китай объединиться с Западом против России. Отвечая на вопрос студента о позиции КНР по кризису на Украине, Зеленский сказал, что предпочел бы, чтобы Пекин присоединился к западным странам, которые осудили специальную военную операцию РФ.

Украина Спецоперации Владимир Зеленский Китай Си Цзиньпин
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